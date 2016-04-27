لجنة الانضباط تعاقب رئيسي التعاون والرائد

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي محمد القاسم ومنصور الرسيني رئيسا التعاون والرائد بغرامة 20 ألف ريال وإيقاف 4 مباريات رسمية على الأول و30 ألفاً وإيقاف 5 مباريات على الأخير بسبب ما بدر منهما تجاه مرعي عواجي حكم مباراة ديربي القصيم نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت لجنة الانضباط في بيان صحفي: ثبتت مخالفة رئيس التعاون بالاعتراض والاحتجاج بطريقة غير لائقة والتلفظ على حكم المباراة بألفاظ معينة، وتقرر إيقافه 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال، فيما حاول منصور الرسيني رئيس الرائد التهجم والاعتداء على حكم المباراة وتقرر إيقافه 5 مباريات وتغريم 40 ألف ريال.

وشملت العقوبة جورج مندونسا مساعد مدرب التعاون الذي قال البيان إنه تهجم وحاول الاعتداء على حكم المباراة وتم إيقافه 3 مباريات رسمية وتغريمه 40 ألف ريال، وكذلك عبدالرحمن القاسم إداري الرائد الذي ارتكب سلوكاً غير رياضي وأوقف 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، ومحمد الضالع عضو شرف الرائد الذي تبع خطى الإداري وتم إيقافه 5 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.