ماركينيو يحتفل مع الأهلي بالدوري..ويقاضي الاتحاد في كاس

عين البرازيلي ماركينيو لاعب أهلي جدة الحالي والاتحاد السابق، مواطنه بيدرو فيدا المحامي الرياضي وأحد محكمي محكمة التحكيم الرياضية "كاس" السابقين للترافع نيابة عنه في محكمة "كاس" ضد استئناف اتحاد جدة حول إلزام فيفا النادي السعودي بدفع 1.5 مليون يورو تعويضاً للفترة التي قضاها لاعب الوسط في صفوف الأخير.

وألزم فيفا اتحاد جدة بدفع 1.5 مليون يورو تمثل رواتب 7 أشهر، وتعويضاً مالياً بسبب ما تعرض له من تأخير في مرتباته الشهرية، فيما يرى الاتحاديون أن القرار مجحف، كون ماركينيو ترك الفريق أثناء الموسم، معتبرين ذلك خرقاً للعقد.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن فيدا أرفق في دفوعاته خطابات مكتوبة بعثها ماركوس موتا ومارسيو ريفيلينو ممثلا اللاعب إلى اتحاد جدة تثبت مطالبتهم إدارة إبراهيم البلوي تسليم اللاعب مستحقاته المالية، وزاد المحامي البرازيلي: ماركينيو بقي 7 أشهر دون الحصول على أي راتب من الاتحاد، وعندما اتخذ خطوة ترك النادي كان ذلك وفقاً لأنظمة فيفا التي تسمح للاعب كرة القدم ترك ناديه في حال عدم حصوله على رواتب 3 أشهر أو ما يساويها، وبالتالي فإن النادي السعودي لم يلتزم بالبنود التي تم الاتفاق عليها، ويعتبر ما فعله خرقاً للعقد.

وكتب المحكم السابق في محكمة "كاس": فيفا اقتنع بكافة دفوعات ماركينيو كونه انتظم 11 شهراً في صفوف الفريق السعودي وتركه مطلع الشهر الأخير من إعارته، وأمر اتحاد جدة بتعويضه مالياً، لكن هذا التعويض لا يكفي نظراً لما حدث مع اللاعب في السعودية ونطالب بزيادة المبلغ الذي أقره فيفا.

وأرفق فيدا في خطابه حالات 3 لاعبين أجانب لديهم قضايا مالية معلقة مع إدارة اتحاد جدة، لتعزيز مطالباته المالية، والرد على شكوى إدارة الاتحاد بخصوص ترك ماركينيو الفريق قبل مباراة الهلال في كأس الملك 2015.

وكان منصور البلوي عضو شرف اتحاد جدة قد خرج بتصريحات تلفزيونية شهر مايو من العام الماضي، مؤكداً أن ناديه تقدم بالشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومبيناً أن الاتحاد سلم اللاعب حقوقه المالية بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

وانتقل ماركينيو إلى أودينيزي بعدما ترك الاتحاد، قبل أن يعود من جديد إلى جدة مرتدياً قميص الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بعقد حتى نهاية الموسم الجاري.