نور يعلن جاهزيته لمواجهة النصر

أكد محمد نور قائد اتحاد جدة جاهزيته لخوض مباراة النصر في نصف نهائي كأس الملك، مشيراً إلى أنه لن يجازف بالمشاركة في حال عدم جاهزيته.

وقال نور في مرانه الأول بعد رفع الإيقاف عنه: أنا جاهز للمباراة القادمة ومستعد للمشاركة، لكن هذا الأمر رهن إشارة المدرب، واعترف أن إيقافي كان طويلاً لكني لن أجازف في حال عدم مقدرتي على خوض المباراة.

وزاد نور: الفريق مستعد لمباراة النصر، وكأس الملك هي البطولة الأهم بالنسبة للاتحاد هذا الموسم، وأطلب من الجمهور الاستمرار بمساندته ودعم الفريق في المباراة وأنا متأكد بأنه سيكون سبباً من أسباب النجاح.

وخاض نور أول حصة تدريبية له منذ إيقافه بسبب عقوبة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قبل 4 أشهر، وفتحت إدارة اتحاد جدة المدرجات للجماهير لرؤية قائد الفريق بعد العودة.

