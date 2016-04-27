2016.. عام فك "العُقَد".. أهلي جدة.. ميسي.. وألمانيا

عام 2016 ، شهدت كرة القدم انفكاك عديد من العقد.

حول العالم.. العام الحالي، ميسي فك عقدة بيتر تشيك،عقدة لازمته 10 ساعات و11 دقيقة من اللعب أمام الحارس التشيكي وبعدها أنهى الموضوع بهدفين، أفرح أنريكي، وأتليتكو مدريد فك عقدة لويس أنريكي، بعد 7 مباريات، فازوا عليه وعلى فريقه وتأهلوا، أما بنفيكا البرتغالي فكان عاجزا عن تحقيق الفوز على الأراضي الأسبانية منذ أكثر من 33 عاماً، فكها هذا العام على حساب أتليتكو العاصمة، ومن العاصمة نفسها، ريال مدريد فك العقدة الطليانية، عقدة استمرت 29 عاماً لم يستطع فيها الملكي عبور نادي إيطالي في دوري الأبطال، على حساب محمد صلاح وزملاؤه، زيدان ورجاله أنهوا الموضوع، زيدان أيضاً انهى عقدة ريالية امتدت 9 سنوات مر فيها 6 مدربين لم يستطع أي منهم الفوز بمباراته الأولى في الكلاسيكو، الفرنسي الجزائري استطاع.

عقد إيطالية فكت هذا العام على جميع المستويات، 21 عاماً بقي منتخب الاتزوري عصياً على الألمان، عام 2016 استطاع المانشفت فك عقدتهم والفوز بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية.

15 عاماً بقي مانشستر يونايتد عصياً على توتنام على أرض وايت هارت لين، حتى مع ديفيد مويز لم يتطع السبيرز فك عقدتهم مع الشياطين، هذا العام وفي عهد لويس فانغال، فكت.

و 34 عاماً و48 مباراة مرّت منذ أن حقق فريق ذا سترونغيست آخر فوز له خارج ملعبه في كوبا ليبرتادوريس في عام 2016 وضع حداً لهذا الإنتظار الطويل من خلال فوزه على ساو باولو..

وبعد 32 عاماً فك الاهلي عقدة الدوري السعودي.

