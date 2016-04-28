عيد: متمسكون بقرارنا.. ولن نلعب في إيران

أكد أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرة السعودي، تمسك بلاده السعودية بعدم لعب مواجهات المنتخب العراقي على الملاعب الايرانية، مشيراً في الوقت ذاته إلى اجتماع عقد بذات الخصوص، دون الوصول إلى حل مرض لكلا الطرفين.

وقال عيد عبر مداخلة هاتفية من العاصمة القطرية الدوحة لـ"في المرمى": "مازالت هناك اختلافات في المبدأ، اجتمعنا البارحة، واختلفنا مبدئيا على أرض العراق". وأضاف: "نحن مع الاشقاء في العراق، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بسبب تدخل ايران ولا أريد الحديث عنها".

وزاد في حديثه: "أي فريق يختار ايران لن نلعب معه أبدا، نحن متمسكون بأرضنا ولن نذهب إلى إيران".