الأهلي يلاحق رقماً غاب عنه 13 عاماً أمام الهلال

لم يحدث أن تغلب الهلال أو أهلي جدة على بعضهما في 3 مباريات خلال موسم واحد منذ 6 أعوام، وفي مباراة نصف نهائي كأس الملك التي ستجمعهما مساء الجمعة تبدو الفرصة متاحة للأهلي لتحقيق الرقم الغائب.

وسبق للهلال أن فاز على الأهلي 3 مرات في موسم، و4 مرات في مناسبتين كانت آخرهما 2010 في نهائي كأس ولي العهد 2010 عندما قلب ويلهامسون وتياغو نيفيز النتيجة إلى مصلحة الهلال بعدما تقدم فيكتور سيموس للأخضر، أما الأهلي فحقق 4 انتصارات على الهلال مرة واحدة ومرتين فاز 3 مباريات على خصمه في موسم واحد.

والتقى الفريقان 8 مرات في موسم 1998-1999 في بطولات كأس الأمير فيصل بن فهد وفي الدوري ذهاباً وإياباً ومباراتي المربع الذهبي وافتتاح كأس المؤسس، وانتهت تلك السلسلة بانتصار الأهلي 4 مرات في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد ذهاباً وإياباً، وفي مباراة إياب الدوري بهدف خالد قهوجي وفي مباراة إياب المربع الذهبي بهدف السنغالي عبدول إنداي الذهبي.

أما الأزرق فتفوق في تلك السلسلة خلال 3 مباريات بالفوز في مباراة ربع نهائي كأس ولي العهد 2-1، وفي افتتاح بطولة كأس المؤسس 5-2 وفي ذهاب المربع الذهبي بهدف عبدالله الجمعان، أما مباراة ذهاب الدوري فانتهت سلبية بينهما.

وحقق أهلي جدة 3 انتصارات في موسم واحد على الهلال خلال دوري 2000-2001 في الدوري ذهاباً وإياباً ومباراة المركزين الثالث والرابع 4-3، أما الهلال فتغلب عليه في ربع نهائي كأس ولي العهد 4-0.

وكرر الأهلي فوزه على الهلال 3 مرات في موسم واحد عندما تغلب عليه في الدوري 2003-2004 إياباً وفي ذهاب نصف نهائي كأس ولي العهد 2-1، وفي المربع الذهبي بنتيجة تاريخية قوامها خمسة أهداف مقابل هدف، أما الأزرق ففاز مباراتين ، الأولى كانت في ذهاب الدوري 2-1، وفي إياب نصف نهائي دوري أبطال العرب 3-0.

وفي موسم 2006 فاز الهلال 4 مرات متتالية على الأهلي، الأولى في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد بهدفي نواف التمياط ومحمد العنبر، ومرتين في الدوري 4-1 و3-2، وفي نهائي كأس ولي العهد 2006 سجل نواف التمياط الهدف الوحيد الذي منح الأزرق البطولة.