المؤشر: أخطاء الموسم الماضي جلبت بطولة الدوري

اعتبر سلمان المؤشر، لاعب أهلي جدة، تدارك فريقه الأخضر لاخطاءه الموسم الماضي، سببا رئيسيا في انتزاع لقب الدوري قبل نهايته بجولتين، مشيراً إلى مساهمة إدارة النادي الجداوي وجماهيره بالانجاز الكبير، نظير دعمهم ووقوفهم منذ فقدان لقب الموسم الماضي.

وقال من ساهم بشكل كبير في تحقيق النادي الجداوي للقب الغائب عن الخزينة الخضراء لـ"في المرمى": "تعلمنا من اخطاءنا الموسم الماضي، الاصرار والعزيمة جلبا الدوري، نحمد الله على توفيقه". وأضاف: "إدارة النادي، كذلك جماهيرنا ساهموا بشكل كبير بتحقيق الانجاز وذلك بوقوفهم معنا منذ فقدان اللقب الموسم الماضي".

وعن مواجهة منافسهم الهلال الأخيرة التي حسم من خلالها اللقب، زاد: "حينما أحرز الهلال هدفه مبكرا، تذكرت مواجهة كأس ولي العهد، لكنني كنت واثقا من عودة فريقي للتسجيل في أي لحظة".



وحقق المؤشر لقب الدوري مع الهلال، وأخيرا مع أهلي جدة، وعن ذلك يقول: "الفرق بين تحقيق البطولتين، هي مشاركتي مع الأهلي لفترة أطول، حيث أنني لم أتغيب سوى عن مواجهة وحيدة، فيما لم تكن مشاركتي مع الهلال بصورة دائمة".