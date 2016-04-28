الهلال يسعى لـ"الثأر" من الأهلي في كأس الملك

يسعى الهلال إلى الثأر من ضيفه أهلي جدة، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيفه الجمعة، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

وستكون مهمة الهلال صعبة، كونه سيدخل المباراة بمعنويات مهزوزة، بعدما فقد فرصة الحصول على الدوري الغائب في الخمسة مواسم الماضية بخسارته من الأهلي 3-1 والذي حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بمرحلتين.

ويسعى اليوناني دونيس إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وقيادة فريقه للوصول لكأس الملك بعدما انقطع حبل الود بينه وبين جماهير ناديه التي حملته مسؤولية خسارة الدوري.

ويواجه دونيس حملة جماهيرية واسعة التي طالبت بإقالته بعدما أكدت عدم قدرته على إدارة المباريات الحاسمة، وتوقعت مزيداً من الخسائر، لاسيما أمام الأهلي وأمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وتلقى اليوناني ضربةً موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه البرازيلي ايلتون ألميدا الذي خرج متأثراً بإصابته العضلية نهاية الشوط الأول في مباراة فريقه أمام الأهلي ليلجأ إلى إعادة المهاجم ناصر الشمراني والذي أبعده أغلب فترات هذا الموسم إلا أنه خرج من تدريب الأمس مصاباً ولم تتحدد مدى مشاركته في اللقاء حتى الآن.

ووصل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه على النهضة 2-1 في دور 32 والنجوم 2-صفر في الدور ثمن النهائي والمجزل 4-1 في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل سيدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفريق حلمه الغائب منذ 32 عاماً بتتويجه بلقب دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويأمل الأهلي في مواصلة تألقه والوصول لنهائي كأس الملك بحثاً عن اللقب ليكون الفريق الأول الذي يجمع بطولتي الدوري وكأس الملك منذ عودة البطولة الأخيرة في عام 2008.

ومن المتوقع أن يبدأ غروس بذات التشكيلة التي حصدت له لقب الدوري أمام الهلال يوم الأحد الماضي باعتماده على المهاجم السوري عمر السومة في خط المقدمة، ومن خلفه الخماسي سلمان مؤشر واليوناني فيتفاتزيديس والبرازيلي ماركينيو وتيسير الجاسم وحسين المقهوي.

ووصل الأهلي إلى هذه المباراة بعد فوزه على الطائي 3-صفر في الدور 32 وضمك 2-1 في الدور ثمن النهائي، والرائد 3-1 في الدور ربع النهائي.