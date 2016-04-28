بعثة أهلي جدة تطير إلى الرياض

غادرت بعثة أهلي جدة إلى العاصمة الرياض، تحضيراً لمواجهة المضيف الهلال الجمعة، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

وتقدم بعثة النادي الجداوي، السوري عمر السومة، صاحب هدفي مواجهة الفريقين الأخيرة الأحد الماضي، والتي حقق من خلالها أخضر جدة لقب مسابقة الدوري السعودي بعد غياب دام لأكثر من 30 عاما.

ويطمح النادي الغربي المنتشي ببطولة الدوري لتجاوز مضيفه الأزرق والوصول إلى المواجهة النهائية وتحقيق اللقب إلى جانب بطولة الدوري، فيما أزرق العاصمة يسعى للثأر من ضيفه ومصالحة جماهيره والمحافظة على لقب المسابقة الذي ناله خلال النسخة الأخيرة أمام غريمه النصر.