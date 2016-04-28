لجنة الانضباط تغرم الهلال والأهلي 135 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم الهلال 125 ألف ريال بسبب تأخره بالنزول إلى أرض الملعب وتسليم قائمتي اللاعبين والجهازين الفني والإداري ورمي جماهيره علب المياة تجاه لاعبي أهلي جدة، فيما تم تغريم الأخير 10 الآف ريال بسبب تأخره بتسليم قائمتيه للاعبين والجهاز الفني 25 دقيقة.

وقالت اللجنة في خبر صحافي: لجنة الانضباط تغرم نادي الهلال 15 ألف ريال لتأخره في الدخول إلى الملعب لمدة (دقيقتين) مما سبب تأخير صافرة الشوط الثاني في لقاء الأهلي.

وزادت: غرمت لجنة الانضباط نادي الهلال 10 آلاف ريال لتأخره تسليم قائمتي اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمدة 20 دقيقة في لقاء الأهلي، وتغريمه 100 ألف ريال لقيام جمهوره برمي علب المياه باتجاه لاعبي الفريق المنافس وساحة الملعب في لقاء الأهلي، كما تم تغريم الأخير 10 آلاف ريال لتأخره في تسليم قائمتي اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمدة 25 دقيقة في لقاء الهلال.

وغرمت اللجنة نادي الفيصلي 10 آلاف ريال بسبب تأخره بالنزول إلى أرض الملعب أمام نجران مدة دقيقتين.