يونايتد.. برشلونة.. أهلي جدة.. غياب ونهاية سعيدة

32 عاماً، سنوات عجاف، كان منافساً في كثير من الأوقات، تصدر الترتيب في كثير من المراحل، وفي عديد من السنوات، لكن في الختام، غابت النهاية السعيدة.



كرة القدم وتاريخها يؤكدان أن كل رقم مهما صمد سيكسر، وكل جفاف سينتهي مهما طال الانتظار.



مانشستر يونايتد الانكليزي، أكثر من رفع لقب بريمير ليغ، قبل مجيء فيرغسون، عاش مشجعوه 26 عاماً يشاهدون منافسهم يحققون الدوري ، سير آليكس أنهى العقدة.



في نفس المدينة الصناعية، مانشستر آخر، مانشستر سيتي صمد 44 عاماً قبل أن يحقق لقبه الثالث في الدوري، بأقدام آغويرو وفكر روبيرتو مانشيني.



أما تشلسي الانكليزي فصبر 50 عاماً قبل ان يكسر جفاف امتد بين 1955 و 2005، هكذا أصبح مورينيو "سبيشال ون".



من يرى برشلونة الآن لا يتوقع أنه في زمن من الأزمان انتظر مشجعوه 14 عاماً ليرفع ناديهم لقب لا ليغا، كانت بين عامي 60 و74، يعتبر البعض أن فرانكو هو السبب، لكن حتى بعد رحيل الجنرال الإسباني، عاد وصام الكتلان عن الدوري 11 عاماً.



بروسيا دورتموند وحتى استطاع تحقيق لقبه الرابع تعاقب ثلاثة اجيال على مدى 32 عاماً، كانت بين لقب حقه عام 67 وآخر عام 95.



وفي إيطاليا انتظر مشجعو نادي تورينو 27 عاماً، أما لاتسيو فحقق بطولة عام 74 وعاش الجفاف 27 سنة ليحقق لقب عام 2000.



في العالم العربي تبدو جماهير الكوكب المراكشي أكثر من صبر، 34 عاماً بين لقب دوري عام 54 والذي تلاه عام 1991



في المركز الثاني يأتي نادي اتحاد الجزائر، بين عامي 63 و94 33 عاماً.



المركز الثالث الأهلي السعودي، 32 عاماً، و 22 سنة يأتي خلفهم نادي الكويت الكويتي.



وإذا كنت تعتبر كل ما سبق مدة جفاف طويلة، فبلاك برن روفرز الانكليزي جماهيره انتظرت من 1914إلى عام 1995، 81 عاماً حتى حقق فريقهم لقبه الثالث.

