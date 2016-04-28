حكم "الهلال والأهلي".. مسيرة مليئة بالقرارات الجدلية

أعلن اتحاد القدم السعودي تعيين الصربي ميلوراد ماجيتش حكماً لمواجهة الهلال وأهلي جدة في نصف نهائي كأس الملك، بمساعدة مواطنيه داليبور دورديفيتش وميلوفان ريزتيش.

وبدأ الحكم البالغ من العمر 43 عاماً مشواره الدولي في 2009، وتم اختياره في بطولتي كأس العالم 2014، وسيدير مباريات يورو 2016 المقبلة في فرنسا.

وقاد ماجيتش مباراتين في كأس العالم الأخيرة في البرازيل، وخرج منهما وسط جدل تحكيمي كبير، أولاهما البطاقة الحمراء التي منحها لبيبي مدافع البرتغال بعد نطحه توماس مولر واحتساب ركلة جزاء لماريو غوتزة ردة فعل غير طبيعية في المعسكر الأحمر، وحينها قال باولو بينتو: الحكم كان منحازاً للألمان في كلتا الحالتين، ومع اعترافي بأننا ارتكبنا أخطاء كثيرة لكن استوقفتني البطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافعنا، أعتقد أن الحكم تأثر بما يقال عن عنف بيبي، ومباشرة قرر طرده.

ولم تتوقف الحالات الجدلية التي تسبب بها الحكم الصربي عند هذا الحد، بل في مباراته الثانية والأخيرة بكأس العالم 2014 بين الأرجنتين وإيران تغاضى عن منح أشكان جاغة ركلة جزاء على حساب بابلو زابالايتا، وحينها تدافع لاعبو إيران تجاه الحكم، وبعدها سجل ميسي هدفاً متأخراً ويمنح بلاده الفوز.

وبعد المباراة قال كارلوس كيروش مدرب إيران: لقد حرمنا الرجل الصربي من ركلة جزاء وبطاقة حمراء على زابالايتا، كيف سينام الحكم هذا المساء أو حتى طول حياته بعدما ظلمنا، أريد مقابلته وجهاً لوجه لأسأله: لماذا فعلت ذلك بحقنا؟!.

وفي الموسم الماضي وتحديداً خلال مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منح ماجيتش ماريو سواريز قائد أتليتكو بطاقة صفراء حرمته التواجد في مباراة الإياب، وحينها قال الأخير: كيف يمكن لحكم صربي أن يدير مباراة هامة كهذه؟ عليهم جلب حكام أفضل في المرات المقبلة، وهو ما اعتبر إساءة عنصرية، وبعدها بيوم خرج البرازيلي ميراندا ليدافع عن سواريز قائلاً: لا يجب أن يتواجد الحكام من الدوريات الصغرى في مثل هذه المباريات.

وخلال هذا الموسم أدار ماجيتش مباريات هامة في دوري أبطال أوروبا، مثل مواجهة ربع النهائي بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد أمام فولفسبورغ، ومباراة ليفربول ويونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي .