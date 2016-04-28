دونيس: مدرب خسر 3 بطولات في أسبوع وأصبح غنياً

قلل اليوناني جيورجيوس دونيس من الأخبار التي تحدثت حول إقالته من تدريب الهلال عقب خسارة بطولة الدوري أمام أهلي جدة، مورداً قصة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب سبورتينغ لشبونة الذي خسر 3 بطولات مع بنفيكا وانتقل لتدريب الغريم.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي: لا أخاف من اليوم الذي يعقب الخسارة، فأنا مولود في محيط كرة القدم، كما أحب أن أذكر الجميع بقصة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي خسر مع بنفيكا 3 بطولات، وهي الدوري البرتغالي وكأس البرتغال والكأس الأوروبية، لكنه لم يتوقف وأصبح مشهوراً وغنياً ويتولى تدريب سبورتنيغ لشبونة.

وزاد دونيس: ركزت على العامل النفسي، لأن الخسارة أمام الأهلي وفقدان الدوري كان أمراً صعباً، لكن خرجنا بدروس كثيرة ونحتاج إلى دعم الجماهير.

وحول إقالته من تدريب الهلال، أجاب: الإقالة أسهل قرار، لكن علينا أن نعود إلى المواسم الخمسة الماضية ونشاهد ماذا جرى ونصحح الأخطاء، فليس المدرب من يتحمل كل ذلك، وأنا عملت في الهلال 15 شهراً، وأعرف كل المشاكل التي يمر بها الفريق، وليس الوقت مناسباً لكشفها.

وبين المدرب اليوناني أن إلتون ألميدا وناصر الشمراني وعبدالعزيز الدوسري سيغيبون عن المباراة بسبب الإصابة، أما إدواردو فتواجده محل شك، مشيراً إلى أن نواف العابد وسالم الدوسري وإدواردو وألميدا شاركوا أمام الأهلي في المباراة الدورية وهم غير جاهزين تماماً.