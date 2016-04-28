كانيدا: روح "كارينيو" سلاحنا.. والفريدي: ختامها مسك

أكد راؤول كانيدا، المدير الفني للنصر، عزم ناديه العاصمي على تحقيق بطولة كأس الملك، من أجل تعويض جماهيره وأنصاره بعد الظهور بمستويات متواضعة خلال منافسات الموسم الحالي، معتبرا الروح سلاح فريقه الأصفر خلال مواجهته اتحاد جدة.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي العاصمي، عبر المؤتمر الصحافي: "مباراة هامة جدا، كونها مباراة العبور للنهائي، حريصون تماما على إنهاء الموسم ببطولة تعوض الكبوة التي تعرضنا لها". وأضاف: "ما لمسته من اللاعبين من حماس وإصرار وتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية يجعلني متفائلا جداً، ومتى ما كانت روح النصر حاضرة في أي مباراة فمن الصعوبة أن يخسر الفريق".

وزاد في حديثه قبل موقعة الكلاسيكو: "شاهدت أجمل روح للنصر في الموسم قبل الماضي مع المدرب كارينيو، وأتمنى أن أراها في مباراة الاتحاد".

كما أكد الفريدي، لاعب النصر، جاهزيته التامة لخوض مواجهة فريقه السابق، واصفا المواجهة بالصعبة على كلا الفريقين.

وقال الفريدي في المؤتمر الصحافي: "أتمنى أن نقدم مباراة تليق بالنصر وجماهيره، مباراة لن تكون سهلة وتحتاج منا جميعا البذل والعطاء والتركيز".

وعن جاهزيته للمشاركة، أضاف: "طوال الفترة الماضية عملت مع مدرب اللياقة، وأستطيع أن ألعب أكثر من ثمانين دقيقة في أي مباراة".

وزاد: "وضع الفريق في المرحلة الماضية لم يكن مرضياً لنا، طموحنا تحقيق بطولة في كل موسم على الأقل بإذن الله، نحن حريصون على أن يكون كأس الملك من نصيبنا، وهذا ظهر جلياً خلال الأيام الماضية، نتمنى أن يكون ختام موسمنا مسكا لنا ولجماهيرنا التي تستحق الكثير".