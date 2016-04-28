لجنة الاستئناف تثبت عقوبة الحزم

رفضت لجنة الاستنئاف باتحاد القدم السعودي الاستئناف المقدم من نادي الحزم ضد العقوبة المفروضة عليه من قبل لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة اتحاد جدة في ربع نهائي كأس الملك.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في "تويتر" : رفض استئناف نادي الحزم وتأييد قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاع عقوبات على نادي الحزم لامتناعه عن لعب لقاء الاتحاد.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت تغريم الحزم50 ألف ريال بسبب امتناعه عن اللعب أمام فريق الاتحاد بدور الثمانية من بطولة كأس الملك.

وكان امتناع بعثة نادي الحزم عن الانتظار بمطار القصيم لاستقلال الطائرة المتجهة إلى جدة والتي تأخرت بسبب الأحوال الجوية ، قد تسبب في عدم إقامة المباراة التي كانت مقررة يوم 11 أبريل الجاري ، رغم تأجيلها من قبل لمدة 24 ساعة من قبل لجنة المسابقات.

وتضمن قرار لجنة الانضباط اعتبار الحزم مهزوما بثلاثة أهداف مع حرمانه من المشاركة بالمسابقة الموسم القادم وعدم استحقاقه للمخصصات المالية للمشاركة بهذه البطولة.

