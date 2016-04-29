الاتحاد والنصر يبحثان عن إنقاذ موسمهما في "الجوهرة"

سيكون ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، مسرحاً لقمة نارية تجمع الاتحاد بضيفه النصر في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

ويسعى الفريقان إلى إنقاذ موسمهما الحالي بالوصول إلى نهائي الكأس، بعد أن قدما مستويات متذبذبة، إذ إن الاتحاد كان قريباً من المنافسة على لقب الدوري في القسم الثاني إلا أنه تراجع بسبب سوء النتائج، في حين أن النصر حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين يقبع في المركز الثامن.

ويدخل الاتحاد اللقاء بنشوة الفوز في مبارياته الأخيرة التي نجح من خلالها في تحقيق الانتصار ثلاث مباريات متتالية بالدوري على حساب الخليج 4-1 والشباب 2-1 وهجر 5-صفر، بالإضافة إلى إنعاش آماله بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا بعد فوزه العريض على حساب سباهان الإيراني 4-صفر.

وتلقى الروماني بيتوركا مدرب الاتحاد ضربتين موجعتين هذا الأسبوع، بعد تأكد غياب الثنائي عبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن الغامدي بسبب الإصابة، إلا أنه منتشي بعودة قائد فريقه محمد نور بعد غياب دام 5 أشهر لإيقافه بسبب المنشطات.

ويعول بيتوركا كثيراً على هداف فريقه الفنزويلي ريفاس الذي انخفض مستواه في المباريات الأخيرة وتوقفت ماكينته التهديفية خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى الروماني سان مارتن صانع الألعاب بالفريق.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد فوزه على الرياض "درجة أولى" 4-صفر في دور 32 وفوزه على الوحدة 2-صفر في الدور ثمن النهائي، واعتباره فائزاً على الحزم "درجة أولى" 3 –صفر في الدور ربع النهائي لانسحاب الأخير.

وفي المقابل يبحث النصر عن تضميد جراحه الكثيرة هذا الموسم والتأهل لنهائي كأس الملك والذي سيعيد البسمة لجماهير ناديه الغاضبة من مستويات الفريق.

وسيفقد الإسباني كانيدا مدرب النصر خدمات مهاجمه محمد السهلاوي الذي سيغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة، في حين لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب الوسط إبراهيم غالب بعد تعرضه للإصابة.

ومن المتوقع أن يجري كانيدا عدة تغييرات على التشكيلة بعدما قرر إبقاء البولندي أدريان ميرزفسكي بجانبه على دكة البدلاء نظير انخفاض مستواه في المباريات الأخيرة والاستعانة بخدمات اللاعب أحمد الفريدي الذي سيبدأ أساسياً مع تواجد المالي موديبا مايغا وحيداً في خط المقدمة.

ووصل النصر إلى هذا الدور بعد فوزه على الدرعية "درجة أولى" 7-صفر في دور 32 وفوزه على الشعلة 2-1 في الدور ثمن النهائي، وفوزه على العروبة 3-1 في الدور ربع النهائي.