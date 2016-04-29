الاتفاق يجدد رسميا عقد التونسي جميل قاسم

أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي، عن تجديد عقد المدرب التونسي جميل قاسم للموسم المقبل، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق للصعود لدوري القسم الأول.

وأكد رئيس النادي خالد الدبل أن التجديد مع جميل قاسم يأتي لقناعة مجلس الإدارة بأنه الخيار الأفضل للمرحلة المقبلة، وذلك عطفاً على ما قدم للفريق بعد التعاقد معه قبل نهاية الدور الأول لدوري القسم الثاني، مشدداً على أنه قدم عملاً مميزاً استطاع من خلاله إحداث نقلة فنية ومعنوية للفريق على مستوى الأداء الجماعي للفريق والفردي للاعبين.

وقال الدبل: "المفاوضات مع القاسم كانت سلسة حيث تقاطع معنا في الرغبة بالبقاء لموسم آخر، ونحن نعول عليه بأن يقدم المزيد من العمل الناجح في الموسم المقبل، خصوصاً وأنه سيضع كافة تصوراته الفنية قبل مرحلة الإعداد وما يحتاجه الفريق لدخول الموسم الجديد".

من جهته، أبدى جميل القاسم سعادته بالتجديد مع الفريق، مثنياً على العمل الاحترافي لإدارة النادي والذي ساعده على النجاح في مهمته الصعبة بالصعود للقسم الأول.

وأضاف المدرب التونسي: "لم أتردد في الموافقة على التجديد، كما لم أتردد في قبول تدريب الفريق قبل ذلك رغم صعوبة المهمة، وذلك لإدراكي بأنني سأقود فريقاً كبيراً، ولثقتي بإدارته برئاسة خالد الدبل الذي لم يتردد في توفير كل متطلبات النجاح لي، وأنا على ثقة بأن القادم سيكون أفضل للفريق".