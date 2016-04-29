الهلال والأهلي.. مواجهات متقاربة وفوز لا يتكرر

في العام الماضي، حسم الأهلي نهائي ولي العهد أمام الهلال بهدفي معتز هوساوي والسومة على ملعب الدرة، في مباراة طُرد منها الحارس المعيوف، وأضاع نواف العابد ركلة جزاء، وبعدها بأسبوع التقيا في الملعب الجوهرة ضمن الدوري، الهلال والأهلي يحتاجان الفوز لتقليص الفارق مع المتصدر، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وكان ذلك في فبراير 2015.



العام 2012، مباراتان في ظل خمسة أيام، نصف نهائي كأس الملك للأبطال، الأولى في الرياض، حسمها الأهلي بهدف العماني عماد الحوسني، وعلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، أربعة أهداف تقاسمها الفريقان، لم تضر بتأهل أخضر الغربية إلى نهائي البطولة.



في العام الذي سبقه، 2011، كانت المدة أطول بين المواجهتين الحاسمتين، الأولى في 16 من فبراير، ربع نهائي كأس ولي العهد، مواجهة واحدة انتهت أشواطها بهدفين لمثلهما، وامتدت لركلات الترجيح، وفاز بها الهلال، وبعدها بثلاثة أسابيع مواجهة في الدوري، لم يكن الأهلي في أحسن حالاته، كان سابع الترتيب والهلال أولا، وانتهت بهدف للفريقين.



في 2010، نصف نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد، مباراة دراماتيكية، امتدت للأشواط الإضافية، وحسمها مؤشر الأهلي، حينما كان هلاليا بهدفه الرابع، في مباراة أقصت فيها البطاقة الحمراء مالك معاذ ووليد عبد ربه، وبعد شهر وثلاثة أيام، كان لقاءهما التالي مباشرة على نهائي كأس ولي العهد، انتهى أزرقا بهدفي ويلي السويدي ونيفيز البرازيلي.



العام 2007، ذات البطولة، نصف نهائي كأس ولي العهد، الفاصل بين المواجهتين مباشرة ثلاثة أسابيع، حاصل جمع المباراتين، تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية والفوز بالبطولة ذلك العام.



وفي أبريل 2003، اليوم التاسع منه، ملعب الأمير عبد الله الفيصل يحتضن نهائي كأس ولي العهد، حسمها محمد الشلهوب بهدفه، وبعدها بأسبوعين لقاء في الدوري، رد الأهلي اعتباره وفاز بهدفين لعبد الله الواكد.

