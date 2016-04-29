بصاص: الاتحاد الأقرب للتأهل.. وعودة نور معنوية

أكد مروان بصاص، اللاعب الدولي السابق، أن اتحاد جدة سيكون الأقرب لحسم "الكلاسيكو" أمام النصر والوصول إلى نهائي كأس الملك بسبب ظروف النصر هذا الموسم.

وقال بصاص لـ"العربية.نت": "الاتحاد تحسن مستواه في الثلاث مباريات الأخيرة بعكس النصر، الذي سجلت عليه علامات استفهام كبيرة هذا الموسم بعد المستوى الذي ظهر به على الرغم من أنه حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين".



وأضاف: "المباراة ستكون قوية من الطرفين على الرغم من ظروف النصر وتذبذب مستوى الاتحاد الذي أعتقد أنه بحكم المستويات الاخيرة والأرض ستكون النتيجة قريبة منه".



وأشار لاعب الاتحاد السابق إلى أن فريقه لن يفرط بسهولة بنتيجة المباراة، وزاد: "اللاعبون يجب أن يقدموا كل مالديهم لتقديم الفوز والبطولة إن تحققت هدية للجماهير التي ساندت الفريق على الرغم من سوء بعض النتائج وأتوقع أن يتمسك بالأمل الأخير ولن يفرط بسهولة بالمباراة".



وأشاد بصاص بمستوى الروماني بيتوركا مدرب الفريق، مؤكداً بأنه نجح بفرض الانضباط التكتيكي على اللاعبين، وقال: " مستوى الاتحاد تحسن بعد حضور بيتوركا وظهر ذلك جلياً على أرض الملعب فالفريق بات يلعب بانضباطية وهو بالأساس مدرب انضباطي وأعتقد بأنه قادر على قيادة الفريق في مواسم مقبلة".



وقلل لاعب الاتحاد السابق من تأثير سيطرة النصر في لقاءاته الأخيرة أمام فريقه بعد فوزه في الخمس مباريات الأخيرة، وتابع: "كل مباراة لها ظروفها في الواقع الاتحاد الآن أفضل وأيضاً النصر كبير وقادر على العودة وتغيير النتيجة في أي وقت وقد تحدث هناك ظروف معينة أثناء المباراة قد تغير مجراها بالكامل بعكس التوقعات مثل الاصابات والطرد المبكر, ومن سيركز داخل الملعب ستكون النتيجة من صالحه".



وحول عودة محمد نور، قال: "صحيح أن نور لن يشارك في اللقاء ولكن أعتقد أن عودته ستكون دافع معنوي للاعبين والجماهير".

