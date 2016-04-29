كميخ: لاعبو النصر قادرون على حمل فريقهم إلى النهائي

أكد علي كميخ، المحلل الفني، أن لاعبو النصر قادرون على حمل فريقهم إلى نهائي كأس الملك إذا ما ظهروا بمستواهم الحقيقي في مباراتهم أمام الاتحاد في نصف النهائي.

وقال كميخ لـ"العربية.نت": "النصر يملك فريقاً قوياً ولاعبون على مستوى عالي، وقادرون على حمل فريقهم الى النهائي متى ماتركوا تلك الظروف جانباً ودخلوا بتركيز عالِ".

ووصف لاعب النصر السابق المباراة بأنها بين الجريحين، وزاد: "الفريقان جريحان هذا الموسم وأجواءهما ملبدة بالغيوم بعدما تكالبت عليهما الظروف بما فيها الديون المتراكمة التي أثرت على أداء الفريقين داخل الملعب والآن لديهما آخر فرصة لإنقاذ موسمهما ومسح اخفاقاتهم".

وأوضح كميخ بأن كانيدا ينتظره عمل جبار كونه سيواجه الاتحاد على أرضه، وتابع: "كانيدا مطالب بتأمين خطوطه الدفاعية إذا ما أراد الفوز ومن وجهة نظري التشكيلة الأمثل لمباراة الغد هي عبدالله العنزي كحارس، وفي الدفاع حسين عبدالغني ومحمد حسين ومحمد عيد وعمر هوساوي، وفي الوسط شايع شراحيلي وابراهيم غالب والجبرين وعوض خميس وأدريان وفي الهجوم حسن الراهب، وهي طريقة تضمن اقفال المناطق الخلفية".

وأضاف: "الجهاز الطبي ارتكب خطأً فادحاً بإشراكه للمهاجم محمد السهلاوي في مباراة الخليج وهو لم يكتمل شفاءه وهو ماجعله يخرج مصاباً وتأكد غيابه عن الفريق إلى نهاية الموسم".

ورفض المحلل الفني أن يكون النصر قد يسبب عقدة للاتحاد لاسيما وأنه انتصر في آخر 5 مباريات بين الفريقين، وزاد: "لا أعتقد أنها وصلت لمرحلة العقدة ولا ننسى أن النصر فشل في سنوات كثيرة في الفوز على الاتحاد وهذه المباراة ستكون استثنائية كون النتيجة ستكون مطمع لكلا الفريقين اللذان يبحثان لانقاذ موسمهما".

وتوقع كميخ أن تظهر المباراة بمستوى فني مميز وأن تكون مثيرة على الرغم من تذبذب مستواهما الفني، وتابع: "المباراة ستكون مثيرة ومنتظرة كما عهدناهم في مبارياتهم السابقة، وستكون تاريخيه لأن الخسارة ستفتح النيران واتوقع أن تحسم بركلات الترجيح".



وحول عودة نور وتأثيرها، قال: "عودة محمد نور ستكون معنوية وهو يجيد هذا الدور وله طريقته الخاصة بتحفيز اللاعبين".

