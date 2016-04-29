كيال والمفرج.. من هو مدير الكرة؟

في أوروبا يعرف باسم مدير الكرة Director of football، منصبه اداري رفيع، سلطاته ونفوذه تختلف من ناد الى اخر، ابرز مهامه تتمحور حول تنفيذ النظم واللوائح الصادرة من الاتحادات القارية والدولية، الاشراف على تطبيق بنود الاحتراف الداخلية ووضع استراتيجية التعامل مع اللاعبين بعيدا عن الامور الفنية، يعتبر حلقة الوصل بين المدير الفني ومجلس ادارة النادي، ويعد في بعض الحالات صاحب اليد العليا في الانتقالات والتعاقد مع اللاعبين وتحديد اجورهم وعقودهم وتنظيم عقود المدربين سواء "الفنيين ام البدنيين" والتأكد ان جميعها تقع ضمن ميزانية النادي بالاضافة الى تقييم عمل مدراء كرة القدم للفئات العمرية المختلفة الموجودة في النادي ورفع التقارير الاسبوعية او الشهرية او السنوية لادارة الفريق.

مدير الكرة في اوروبا يعد واجهة النادي وسفيره، يعمل على الترويج والتسويق لاسم الفريق خارجيا لذا يتم في كثير من الأحيان اللجوء الى اللاعبين القدامي المشاهير شريطة امتلاك الخبرات والكفاءات المطلوبة امثال بوبي تشارلتون في مانشستر يونايتد وبوب Bob Paisley في ليفربول وهاري ريد ناب في بورتسموث و أنتوني زوبيزاريتا في برشلونة الاسبان.

وفي السعودية المهام مختلفة، مدير الكرة مسؤول عن تحقيق الانضباطية، عن فرض النظام وعن أشياء أخرى لا تكون مهمة ربما منها القفز أمام الكاميرات وتوجيه اللاعبين أيضا في بعض المرات، ما يترك استفهامات حول تداخل المفاهيم بين المدير الرياضي أو المدير الفني.

في أهلي جدة، عاد طارق كيال لإدارة الكرة في 6 مباريات فقط بالدوري، فصفق له البعض ومنحوه أوسمة التفوق، في الهلال يعمل فهد المفرج منذ موسمين، للتو اكتشف بعض الهلاليين أنه لا يصلح، هل هناك عدل؟ أم أن القضية في الحالتين عاطفة.. وبحث عن الضحية لتسلية الذات.