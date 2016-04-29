بعد ثلاثية "الجوهرة".. الهلال والأهلي في موعد جديد

90 دقيقة وما صاحبها من وقت بدل ضائع تنتهي في الجوهرة، ثلاثة لواحد للأهلي وصافرة الحكم الالماني تعلن بداية مسار مختلف للاهلي والهلال.



الفريق الذي ضمن بالفوز الأحد لقب الدوري، لم يتسع له جنبات الملعب وارضيته من الفرحة، فدارت الكاميرات وتوالت اللقطات.

الفريق الأزرق عاد الى الرياض في ذات الليلة، تاركا خلفه مشجعين يعتصرهم الألم ولقب دوري مازال يعاند الهلال لسنوات، لا تصاريح أو كلام لوسائل الاعلام.

من الملعب الى شارع التحلية جنوبا، لاعبو الاهلي في الطريق من الملعب، والفرحة جعلت الحافلة تعيش اجواءا مميزة.



الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز يستقبل الفريق وتبدأ صور السيلفي، وعبر الموقع الالكتروني الرسمي للنادي ياتي تصريح الامير خالد بن عبد الله : حُرمنا من الدوري لسنوات بفعل فاعل . واللقب جاء نتيجة عمل..

لاعبو الأهلي يعودون إلى التدريبات، والابتسامات تظهر بأن ليلة أمس ما تزال في وجدانهم.



الهلال في التدريبات، لكن لم يكمل ناصر الشمراني الحصة التدريبية لشعوره بالام في الركبة، فيما تواجد إلتون ألميدا بالعيادة الطبية لاصابة في العضلة الضامة.

مؤتمر صحفي للسويسري غروس قبل نصف النهائي، وفيه يقول: نسعى للمحافظة على الروح العالية للاعبين، ولا يهم ان نلعب على ملعبنا او خارجه ويجب علينا البدء بالشكل الأمثل للفريق، طبعا السويسري تفكيره لا يغادر مباراة الثلاثاء المقبل الحاسمة لضمان التاهل للدور الثاني في دوري ابطال اسيا، لكنه يؤكد ان أول كلمة عربية سمعها فور وصوله إلى جدة قبيل بدء مهامه الرسمية مع الأهلي كانت كلمة "دوري.. دوري دوري".