"تمزق" يبعد سفياني.. وايفولو يعود إلى التعاون

تأكد غياب اللاعب ربيع سفياني، عن صفوف التعاون بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، فيما استأنف زميله الكاميروني إيفولو تدريباته مع الفريق الخميس بعد غياب عن مران الفريق في اليومين الماضيين.

وأظهرت الأشعة التي خضع لها سفياني وجود تمزق في العضلة الضامة يحتاج معه اللاعب للراحة لمدة أسبوعين قبل العودة لمزاولة التدريبات.

وواصل فريق التعاون تدريباته الخميس بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز الذي ركز على النواحي الفنية بشكل كبير.

وشارك إيفولو في المران بعد غيابه في اليومين الماضيين، فيما واصل زميله فيصل المرقب غيابه بسبب ظروفه العائلية التي أبلغها للجهازين الفني والإداري على أن يلحق بالتدريبات غدا الجمعة.

