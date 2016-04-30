أهلي جدة يجدد أحزان الهلال ويطير إلى نهائي الكأس

جدد أهلي جدة أحزان مضيفه الهلال بعدما أكد تفوقه عليه بفوزه 3-2 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في الدور نصف النهائي، ليصعد الى نهائي كأس الملك، وينتظر الفائز من مواجهة غريمه التقليدي الاتحاد أمام النصر التي ستقام على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة غداً السبت.

وواصل الأهلي تفوقه بعدما نجح بتحقيق لقب دوري جميل السعودي للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الهلال 3-1 الأخد الماضي في المرحلة 24 من المسابقة.

وسجل أهداف الهلال مدافعه عبدالله الزوري عند الدقيقة 6 ومهاجمه يوسف السالم عند الدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء، وسجل هدفي الأهلي مهاجمه البديل مهند عسيري عند الدقيقتين 57،80، والبرازيلي ماركينيو عند الدقيقة 114.

وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال سعود كريري عند الدقيقة 110 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية للمرة الثانية على التوالي بعد خروجه مطروداً في مباراة الفريقين الأحد الماضي، بالاضافة الى طرد المدافع البرازيلي ديغاو عند الدقيقة 120 لذات السبب.

وبدأ الهلال المباراة بهجوم مكثف على مرمى الأهلي وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعد مرور 4 دقائق حينما ارتقى لاعبه سعود كريري لعرضية البرازيلي كارلوس ادواردو وحول الكرة برأسه مرت بجانب القائم.

وعند الدقيقة 6 نجح الهلال بتسجيل هدف السبق عن طريق مدافعه عبدالله الزوري الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.

وحاول الأهلي الرد سريعاً على هدف الهلال وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى السوري عمر السومة لعرضية زميله حسين المقهوي وحول الكرة برأسه لتذهب خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 36 أهدر مدافع الهلال ياسر الشهراني هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عرضية متقنة أمام المرمى من زميله سلمان الفرج إلا أنه سدد الكرة قوية ذهبت فوق العارضة.

وفي الشوط الثاني ازدادت اثارة المباراة وخاصة بعدما زج السويسري جروس مدرب الأهلي بالثنائي مهند عسيري واسلام سراج كبديلين لعقيل بلغيث وحسين المقهوي.

واحتاج الأهلي دقيقتين حتى جنى ثمرة التغيرين بعدما نجح مهاجمه البديل مهند عسيري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 57 بعدما أكمل تمريرة زميله سلمان مؤشر في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وكاد الهلال أن يرجح كفته عند الدقيقة 60 حينما سنحت فرصة لمدافعه ياسر الشهراني الذي سدد كرةً قوية من على قوس منطقة الجزاء لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 66 تلقى اليوناني دونيس مدرب الهلال ضربةً موجعة بعدما اضطر لتغيير لاعبه البرازيلي ادواردو بسبب الاصابة وزج نواف العابد بديلاً عنه.

