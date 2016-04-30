نواف بن سعد يعلن استقالته من رئاسة الهلال نهاية الموسم

أعلن الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، استقالته رسمياً من منصبه نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن قراره يعد نهائيا وغير انفعالي.

وقال في تصريح تلفزيوني عقب خسارة فريقه من أهلي جدة 3-2 في الدور نصف النهائي لكأس الملك: "أعتذر لجماهير الهلال عن ما حدث للفريق، وأعلن مسؤوليتي عن كافة الأمور التي تخص الفريق وما يحدث خارج الملعب، من اختيار حكام أجانب ومحليين وأخطاء لجنة المسابقات ليس لي علاقة فيها".

ودعا رئيس نادي الهلال أعضاء شرف فريقه إلى عقد اجتماع عقب فراغ الفريق من مباراة تراكتور الايراني في دوري أبطال آسيا لاختيار رئيس جديد، وزاد: "أنا علي إكمال مشوار الآسيوية وبعدها أدعو أعضاء الشرف إلى عقد اجتماع واختيار رئيس جديد".

وأكد الأمير نواف بن سعد أن قراره غير انفعالي وليس له علاقة بخسارة فريقه أمام الأهلي 3-2، وزاد: "نتيجة المباراة ليس لها علاقة وأتمنى من أعضاء الشرف تقييم عملنا خلال الفترة الماضية ومتابعة عقود الرعاية وبعدها اختيار رئيس جديد".

ورفض رئيس الهلال الحديث عن المدرب اليوناني دونيس ومستقبله مع أزرق العاصمة وأضاف: "لن أتحدث عن المباراة أو عن وضع المدرب أنا فقط ظهرت لأقدم اعتذاري للجماهير واجتماع أعضاء الشرف سيحدد كثير من الأمور".

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