النصر يفجر غضبه في اتحاد جدة ويطير لنهائي الكأس

استعاد النصر جزء من هيبته المفقودة بعد فوزه الكبير على مضيفه الاتحاد 3-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في الدور نصف النهائي لكأس الملك، ليضرب موعداً مع الأهلي في نهائي المسابقة.

وسجل أهداف النصر شايع شراحيلي عند الدقيقة 42، وأحمد الفريدي عند الدقيقة 62، وإبراهيم غالب عند الدقيقة 69، فيما جاء هدف اتحاد جدة من إمضاء لاعبه سان مارتن في الوقت بدل الضائع.



وبدأت المباراة بأفضلية للنصر الذي نجح بفرض سيطرته مبكراً على منطقة الوسط في حين عاب على الاتحاديين كثرة التمريرات المقطوعة.

وسنحت أولى الفرص في المباراة بعد مرور 9 دقائق حينما حصل النصر على خطأ على قوس منطقة الجزاء ليتصدى لها اللاعب يحيى الشهري ويسدد الكرة بعيداً عن المرمى.

وعند الدقيقة 11 أهدر لاعب النصر أحمد الفريدي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة رأسية متقنة من زميله نايف هزازي ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 19 كاد الاتحاد أن يسجل هدف السبق بعدما سنحت لمهاجمه مختار فلاتة هجمة خطيه بعد تلقيه تمريرة من الروماني سان مارتن لينفرد بالحارس عبدالله العنزي ويضع الكرة خارج الشباك.

ورد النصر سريعاً على هجمة الاتحاد بعدما لعب المهاجم نايف هزازي كرة عرضية متقنة لأحمد الفريدي الذي حولها برأسه فوق العارضة.

وواصل النصر أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة بعدما اخترق لاعبه شايع شراحيلي دفاع الاتحاد وحول كرة عرضية لنايف هزازي الذي سددها خارج المرمى.

وعند الدقيقة 42 ترجم لاعب النصر شايع شراحيلي أفضلية فريقة الفنية بعدما استغل تمريرة زميله يحيى الشهري ووضع الكرة في شباك الحارس عساف القرني.

وقبل نهاية الشوط كاد الاتحاد أن يخرج منه بالتعادل بعدما لعب الروماني سان مارتن كرة عرضية للمهاجم الفنزويلي ريفاس والذي حولها برأسه ذهبت فوق العارضة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الروماني بيتوركا مدرب الاتحاد تغييره الأول حينما أشرك اللاعب الشاب قصي الخيبري بديلاً للغاني سولي مونتاري.

وفرض الاتحاد سيطرته بحثاً عن هدف التعادل في وقت مبكر وكان قريباً من ذلك بعدما اخترق صانع ألعابه الروماني سان مارتن دفاع النصر ليمررها لريفاس الذي سددها لتجد المدافع عمر هوساوي الذي أبعدها.

وعند الدقيقة 56 أجرى بيتوركا مدرب الاتحاد تغييره الثاني بدخول اللاعب أحمد الناظري بديلاً للمهاجم مختار فلاتة.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد لاعبه سان مارتن أن يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 60 بعد تلقيه تمريرة من المهاجم ريفاس على قوس منطقة الجزاء ويسدد الكرة بطريقة ذكية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله العنزي.

واستغل لاعبو النصر اندفاع لاعبي أصحاب الأرض ونظموا هجمة مرتدة مميزة عند الدقيقة 62 بعدما انطلق مهاجمه نايف هزازي من منتصف ملعب الاتحاد ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لزميله أحمد الفريدي الذي وضعها بالشباك بسهولة.

وكاد النصر أن يعزز تقدمه بتسجيل الهدف الثالث بعدما مرر لاعبه يحيى الشهري كرة من خلف المدافعين لأحمد الفريدي الذي سددها لتجد الحارس عساف القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول الاتحاد العودة الى المباراة وكان قريباً من ذلك عند الدقيقة 67 بعد تلقي مهاجمه ريفاس تمريرة من زميله أحمد الناظري داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 69 نجح النصر بتسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعبه إبراهيم غالب الذي حول عرضية زميله حسين عبدالغني برأسه في شباك الحارس عساف القرني.

وحاول الاسباني كانيدا مدب النصر استغلال الحالة الدفاعية السيئة للاتحاد حينما دفع بالمهاجم المالي موديبو مايغا بديلاً لأحمد الفريدي عند الدقيقة 76.

وكاد شايع شراحيلي أن يسجل الهدف الرابع بعدما حول تمريرة المالي مايغا برأسه إلا أن أصابت القائم الأيمن.

وعند الدقيقة 77 أهدر لاعب النصر يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله مايغا ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الدقائق الأخيرة حاول تكثيف هجومه ونجح بتسجيل هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه الروماني سان مارتن الذي سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء في شباك الحارس عبدالله العنزي، ليعلن الحكم التشيكي بافيل كورالوفيك نهاية المباراك بفوز النصر 3-1.