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الرباط الصليبي يسقط وليد باخشوين

المصدر: العربية.نت
باخشوين في مباراة سابقة
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أعلن أهلي جدة عن إصابة لاعبه وليد باخشوين بقطع في الرباط الصليبي قبل 4 مباريات من نهاية الموسم.

وكتب النادي الجداوي في "تويتر" : أكدت الأشعة المقطعية التي أجريت لوليد باخشوين عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يلعب باخشوين مع أهلي جدة أي مباراة دورية كأساسي منذ نهاية فبراير الماضي وتحديداً بعد الهزيمة أمام نجران، ودخل بديلاً في مباراتي اتحاد جدة والهلال.

وتعتبر هذه الإصابة الثانية في صفوف الأهلي، بعدما تعرض ماهر عثمان إلى قطع في الرباط الصليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد انتقاله من الوحدة بأيام.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #رباط صليبي, #وليد باخشوين

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