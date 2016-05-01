النصر يكسر رقماً اتحادياً ويعادل آخر

فض النصر شراكته مع اتحاد جدة بعدد مرات الفوز المتتالية وانفرد للمرة الأولى منذ عقدين بعدد مرات الفوز على منافسه بعدما أقصاه من نصف نهائي كأس الملك 3-1.

ولم تكن مكاسب أصفر الرياض تتمثل بإنقاذ موسمه فقط وحصوله على فرصة ملامسة الذهب في الموسم الجاري، بل إنه انفرد بعدد مرات الفوز المتتالية أمام غريمه الجدّاوي ويحرمه من فوز لم يذقه منذ أغسطس 2012 بهدف دييغو سوزا، وعندما كان راؤول كانيدا مدرب النصر الحالي مسؤولاً عن الاتحاد.

ولعب النصر واتحاد جدة 6 مباريات منذ أواخر نوفمبر 2013 5 مرات في بطولة الدوري وواحدة في كأس الملك، وانتهت كلها لمصلحة النصر، بدأت منذ الفوز النصراوي 3-0 في ملعب الشرائع وصولاً إلى مباراة نصف النهائي في كأس الملك.

وكان اتحاد جدة قد هزم النصر 5 مرات متتالية في بطولتي الدوري السعودي وكأس الأمير فيصل بن فهد بين سبتمبر 2006 وحتى يناير 2008، بدأت بفوز الاتحاد 3-1 في الدوري وفي مباراة الإياب تغلب أصفر جدة على خصمه 3-0، وفي ذات الموسم تجاوزه 2-1 في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، قبل أن يسجل في شباكه 9 أهداف في مباراتين دوريتين عندما هزمه 5-1 في الجولة الثالثة من موسم 2007-2008، وتكفل البرازيلي ماجنو ألفيس بتسجيل 4 أهداف في شباك النصر إياباً، مسجلاً 17 هدفاً في شباك أصفر الرياض خلال تلك السلسلة التي لم تنكسر إلا بعد خسارة 4-1 في كأس الأمير فيصل بن فهد 2008.

ولم تقف أرقام النصر عن مرات الفوز فقط، بل وصل بهدف إبراهيم غالب الثالث مساء السبت إلى الهدف رقم 17 ليعادل اتحاد جدة في عدد الأهداف خلال الانتصارات المتتالية بينهما، وهو عدد الأهداف الذي احتاج النصراويون 14 مباراة أمام الاتحاد لتسجيله بين أكتوبر 2008 بهدفي أحمد المبارك وحتى ديسمبر 2012 عن طريق محمد السهلاوي.