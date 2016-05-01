تتويج أهلي جدة ينقل مباريات الجولة الأخيرة

تسبب حفل التتويج المزمع إقامته للاحتفال بحصول أهلي جدة على بطولة الدوري، بتأجيل مباريات نجران والرائد، الخليج والوحدة وهجر والقادسية.

وقال اتحاد القدم السعودي في خبر صحفي : يأتي النقل بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية بتنظيم حفل التتويج مساء الجمعة، وتأثير ذلك على إقامة مباراة نجران والرائد في الملعب الرديف، وارتباطها بنتائج المباراتين الأخريتين بتحديد المراكز في البطولة.

وقالت لجنة المسابقات بأن المباريات ستقام في الساعة 8.45 من مساء السبت في نفس الملاعب المقررة سابقاً عدا لقاء نجران والرائد الذي سينقل إلى الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله بجدة.

