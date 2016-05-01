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دونيس يضم المصاب إدواردو إلى بعثة الهلال

المصدر: العربية.نت
ألميدا ومواطنه إدواردو في تدريب الهلال
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ضم اليوناني جيورجيوس دونيس مدرب الهلال كلاً من كارلوس إدواردو وعبدالله الزوري إلى بعثة الهلال المتوجهة إلى مسقط لمواجهة تراكتور تبريز الإيراني في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقال المركز الإعلامي بنادي الهلال أن البرازيلي ألميدا، الغائب عن مشاركة الهلال منذ مباراة أهلي جدة الدورية، أنهى برنامجه التأهيلي وسيغادر إلى مسقط لقيادة هجوم الهلال في المباراة الحاسمة، فيما سينتظر الثنائي الزوري وإدواردو حتى مساء الإثنين للتأكد من قدرتهما المشاركة في المباراة.

ويلعب الهلال أمام تراكتور بحثاً عن الفوز لضمان الوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بهدفين لمصلحة الإيرانيين.

كلمات دالّة

#الهلال, #دونيس, #كارلوس إدواردو, #عبدالله الزوري

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