فيصل بن تركي يكشف سبب "التصفيق" بعد هدف الاتحاد

نفى الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر الاستهزاء باتحاد جدة عقب تسجيل الأخير هدفه الوحيد في الدقائق الأخيرة من مباراة نصف نهائي كأس الملك، مؤكداً أن تصفيقه بعد هدف سان مارتين لسبب يحتفظ به لنفسه.

والتقطت الكاميرات صورة الأمير فيصل بن تركي وهو يصفق بعد تلقي شباك فريقه الهدف الأول في الدقيقة 93، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلك اللقطة وذهب البعض إلى اعتبار ما فعله رئيس النصر استنقاصاً من الاتحاد ، لكن رئيس النصر كتب مساء الأحد على صفحته الشخصية في "تويتر" : الإتحاد نادي كبير وأحترمه وأحترم إدارته ولاعبيه وأعضاء شرفه وجماهيره وإعلامه هذا الكلام لمن فسر تصفيقي بعد الهدف أني قصدت الإستهتار بالإتحاد بعد تسجيل الهدف. وزاد: التصفيق بهذه الطريقه كان لأحد لاعبينا بسبب أحتفظ به لنفسي وللإتحاد وكل أندية الوطن المحبة والتقدير والإحترام.



وتأهل النصر إلى نهائي كأس الملك بعد تجاوز اتحاد جدة 3-1.

