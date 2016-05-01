لجنة الانضباط تعاقب الهلال من جديد

عادت لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي إلى معاقبة الهلال من جديد بعد أقل من 4 أيام على عقوبته الأولى، وفرضت عليه 32.500 ألف ريال بسبب حصول لاعبيه على بطاقات صفراء أمام الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، وتأخره بالنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني في ذات المباراة.

وقالت اللجنة في خبر صحفي: تغريم نادي الهلال 10 آلاف ريال لحصول لاعبيه على 6 بطاقات ملونة 4 منها صفراء و2 حمراء، كم تم تغريمه 22.500 ريال بسبب تأخره في النزول إلى أرض الملعب لمدة دقيقتين مما تسبب بتأخير الشوط الثاني.

وكانت لجنة الانضباط قد غرمت الهلال 125 ألف ريال بسبب تأخره بتسليم قائمته قبل مواجهة أهلي جدة الدورية وتأخر لاعبيه بالنزول إلى أرض الملعب ورمي جماهيره العلب البلاستيكية.