أهلي جدة يبحث عن الأمل الأخير أمام الجيش القطري

يسعى أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته والتمسك بإمل التأهل الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا حينما يستضيف الجيش القطري على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.

وأنعش الأهلي آماله بالتأهل الى الدور ثمن النهائي بعد فوزه الكبير على الجيش القطري الذي تأهل رسمياً 4-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن العين الاماراتي الثاني والذي تنتظره مواجهة صعبة أمام ناساف كارشي الاوزبكي.

ويحتاج الأهلي لضمان التأهل الى فوزه على الجيش وتعادل أو خسارة العين من أمام ناساف كارشي الأوزبكي في مباراتهم التي ستقام على ستاد هزاع بن زايد.

ويدخل الأهلي المباراة منتشياً بتحقيقه لقب دوري جميل السعودي للمحترفين بعد غياب استمر لـ32 عاماً بفوزه على وصيفه الهلال 3-1 يوم الأحد الماضي بالاضافة الى تأهله الى نهائي كأس الملك ليواجه النصر بفوزه على الهلال 3-2 الجمعة الماضي في الرياض.



ويسعى السويسري جروس تعويض ما فاته في دوري أبطال آسيا والتمسك بالأمل الأخير بعدما وضع تركيزه على الدوري ولعب أغلب مبارياته في المسابقة بالتشكيلة الاحتياطية.

وتأمل الجماهير في أن تخدمهم نتيجة مباراة العين لتكتمل فرحتهم هذا الموسم بالتأهل من الباب الصعب لدوري أبطال آسيا بعدما فرط فريقهم في الكثير من النقاط.

وفي المقابل ‬ستكون هذه المباراة تحصيل حاصل للجيش الذي ضمن التأهل رسمياً الى الدور ثمن النهائي كأول المجموعة منذ المرحلة الماضية ومن المتوقع أن يدخل المباراة بالتشكيلة الاحتياطية للابتعاد عن الارهاق كون الفريق تنتظره مواجهة مهمة أمام الأهلي الأحد المقبل في كأس أمير قطر.

ونجح الجيش بتحقيق لقب كأس قطر بعد فوزه على لخويا 2-1 في النهائي يوم السبت الماضي.



