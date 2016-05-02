اتحاد جدة يبعد الصبياني حتى نهاية الموسم بسبب الانضباط

أعلنت إدارة اتحاد جدة ابعاد لاعبها سلمان الصبياني عن تدريبات الفريق حتى نهاية الموسم بناء على تقارير رفعها الجهازين الإداري والفني.

وقال اتحاد جدة عبر "تويتر" : صدر قرار مجلس ادارة النادي بناء على ما رفعه الجهازين الفني والاداري ..بابعاد اللاعب سلمان الصبياني عن تدريبات الفريق الى نهاية الموسم نظرا لما بدر منه من سلوك غير انضباطي.

ولم يلعب سلمان الصبياني مع اتحاد جدة خلال الموسم الحالي غير مباراة واحدة كانت أمام الوحدة وخسرها الفريق بهدفين.

وانتقل الصبياني إلى اتحاد جدة صيف 2012 قادماً من الوحدة، وأعاره الاتحاديون إلى الرائد مطلع الموسم الماضي قبل أن يعود من جديد إلى الاتحاد

