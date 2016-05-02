اتحاد جدة يهدد الخراع وفهد المولد بالعقوبات

هددت إدارة اتحاد جدة لاعبيها فهد المولد وفيصل الخراع بالعقوبات في حال عدم تقديمهما أعذاراً مقبولة بشأن غيابهما عن تدريبات الفريق مساء الأحد.

وقال اتحاد جدة في خبر نشره على "تويتر": تغيب اللاعبان فهد المولد وفيصل الخراع عن تدريبات الفريق مساء اليوم دون عذر مسبق وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للنظام المتبع في النادي في حال عدم تقديمهما عذرا مقبولا يبرر هذا الغياب.

وسبق لإدارة اتحاد جدة الإعلان عن غياب فهد المولد عن تدريبات الفريق أواخر مارس الماضي 3 أيام متتالية، وهددته بالعقوبة، فيما قال اللاعب أن غيابه جاء بإذن من المدرب فيكتور بيتوركا، قبل أن يعود المولد من جديد إلى معسكر الفريق في جبل علي، وعاد بعدها إلى القائمة الأساسية.