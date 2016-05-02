الهلال يبحث عن إنهاء موسمه بالتأهل الآسيوي

سيكون الهلال مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد التأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا حينما يواجه مضيفه تراكتور الإيراني في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة.

ويواجه الهلال خطر الخروج مبكراً من دوري أبطال آسيا، إذ إن خسارته أو تعادله أمام تراكتور وفوز باختاكور الأوزبكي على الجزيرة الإماراتي سيعني تأهل باختاكور، في حين الفوز سيضمن له التأهل رسمياً.

وتلقى الهلال ضربتين موجعتين خلال الأسبوع الماضي من الأهلي الذي هزمه مرتين في خمسة أيام، الأولى كانت في دوري جميل 3-1 وحقق اللقب رسمياً يوم الأحد قبل الماضي، والثانية في نصف نهائي كأس الملك 3-2 في الرياض يوم الجمعة الماضي.

ويواجه اليوناني دونيس مدرب الفريق انتقادات جماهيرية واسعة عقب مستويات الفريق الأخيرة بعد أن كان قريباً من التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، إلا أن خسارته أمام تراكتور في المباراة السابقة وضعته في موقف حرج.

وتوالت الضربات على دونيس، إذ لم تتأكد حتى الآن مشاركة الخماسي البرازيليين ألميدا وادواردو وعبدالله الزوري وسلمان الفرج وعبدالعزيز الدوسري بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الأيام الماضية وهو ما سيزيد الضغوط على أزرق العاصمة.

في المقابل، ضمن تراكتور الإيراني التأهل رسمياً إلى الدور ثمن النهائي، إذ يتصدر برصيد 12 نقطة بفارق أربع نقاط عن الهلال الثاني، ويحتل باختاكور المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في حين يتذيل الجزيرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.