دونيس: الهلال لا يمر بأفضل حالاته

اعترف اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الهلال بأن فريقه ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي ، لكنه يتمنى في الوقت نفسه تجاوز هذه المرحلة من خلال المباراة المقررة أمام تركتور سازي تبريز الإيراني الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم دونيس في المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين تمهيدا للمباراة بالشكر لسلطنة عمان على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال الجماهيري لبعثة الفريق بمطار مسقط ، مؤكدا أهمية الفوز في مواجهة الغد من أجل التأهل لدور الستة عشر.

وأشار دونيس إلى أن فريقه ليس في أفضل حالاته خاصة في المباريات الأخيرة ويأمل في تجاوز هذه المرحلة بتحقيق النقاط الثلاث غدا ، رغم تعرض الخماسي عبدالله الزوري وسلمان الفرج وسالم الدوسري وكارلوس إدواردو وإلتون ألميدا لكدمات.

وأوضح المدرب أن مشاركة المصابين في مباراة الغد ستتحدد بنهاية مران مساء الإثنين.

ومن جانبه ، أكد للاعب البرازيلي إلتون ألميدا أن الفريق يسعى بكل قوته لتحقيق الفوز في مواجهة الغد وإسعاد جماهير الهلال ، خاصة بعد أن مر الفريق بفترة صعبة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف "بالطبع خروجنا من المنافسة على الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين أثر على حالة اللاعبين، ولكن فريقنا يملك إمكانات عالية، وسنقاتل في لقاء الغد، لحسم النتيجة لصالحنا، كونها آخر بطولة ننافس عليها في هذا الموسم."