غروس: بطولة الدوري دافعنا لتجاوز الجيش

رفض السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة ما يتردد حول أن فريقه يعتمد على نتائج الفرق المنافسة في سعيه لخطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الجيش القطري الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ، التي يحتل فيها الأهلي المركز الثالث برصيد ست نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف العين الإماراتي صاحب المركز الثاني.



وأكد غروس خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي للمباراة ، أن هدف الفريق هو الفوز بغض النظر عن نتائج المنافسين ، متوقعا مباراة قوية أمام الجيش ، ومشيرا إلى أن فريقه سيلعب بأقوى تشكيلة ممكنة سعيا لخطف النقاط الثلاث الهامة للفريق في مشواره الآسيوي.



وأضاف "فريق الجيش قوي وطموح ولديه مدرب مميز وسنلعب بهدف الفوز دون أن ننتظر أن تخدمنا نتائج الآخرين ، وبالنسبة للأهلي فهو جاهز خاصة بعد حسمه لقب بطولة دوري جميل للمحترفين وسنلعب بهدف الفوز كونها آخر مباراة ، ولا ننتظر أن يخدمنا الآخرون ولكن نأمل ونتمنى ذلك."



ومن جانبه ، قال مدافع الأهلي محمد آل فتيل في المؤتمر الصحفي :"منافسنا وضيفنا الجيش القطري فريق كبير وسنلعب للفوز فقط ونأمل أن تخدمنا نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة.



ويتصدر الجيش المجموعة برصيد عشر نقاط وقد ضمن التأهل للدور الثاني ، بينما يتنافس على البطاقة الثانية العين الإماراتي والأهلي .

