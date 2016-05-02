لجنة الانضباط تعاقب اتحاد جدة.. نور والنصر

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي اتحاد جدة والنصر 292.500 ألف ريال بسبب الأحداث المصاحبة لمباراتهما في نصف نهائي كأس الملك مساء السبت.

وقالت اللجنة في خبر صحافي: تغريم اتحاد جدة 22.500 ألف ريال بسبب تأخره مدة دقيقتين في النزول إلى أرض الملعب، وغرمت النصر 15 ألف ريال لذات السبب.

وزادت اللجنة: تغريم نادي الاتحاد 225 ألف ريال لإلقاء جمهوره علب المياه في ساحة الملعب، ما أدى إلى إيقاف المباراة مدة 3 دقائق، وتغريم محمد نور 10 الآف ريال لدخوله أرض الملعب وهو غير مسجل في الكشف الرسمي، وإيقاف محمد قاسم لاعب اتحاد جدة 4 مباريات رسمية وتغريمه 20 ألف ريال لتلفظه بألفاظ مهينة على منسق لقاء فريقه والنصر.