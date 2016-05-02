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لجنة الانضباط تعاقب اتحاد جدة.. نور والنصر

المصدر: العربية.نت
النصر بلغ نهائي كأس الملك بعد فوزه على مضيفه
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غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي اتحاد جدة والنصر 292.500 ألف ريال بسبب الأحداث المصاحبة لمباراتهما في نصف نهائي كأس الملك مساء السبت.

وقالت اللجنة في خبر صحافي: تغريم اتحاد جدة 22.500 ألف ريال بسبب تأخره مدة دقيقتين في النزول إلى أرض الملعب، وغرمت النصر 15 ألف ريال لذات السبب.

وزادت اللجنة: تغريم نادي الاتحاد 225 ألف ريال لإلقاء جمهوره علب المياه في ساحة الملعب، ما أدى إلى إيقاف المباراة مدة 3 دقائق، وتغريم محمد نور 10 الآف ريال لدخوله أرض الملعب وهو غير مسجل في الكشف الرسمي، وإيقاف محمد قاسم لاعب اتحاد جدة 4 مباريات رسمية وتغريمه 20 ألف ريال لتلفظه بألفاظ مهينة على منسق لقاء فريقه والنصر.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #النصر, #كأس الملك, #محمد نور

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