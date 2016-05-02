مفاوضات عواجي تثير غضب فهد المولد

عادت علاقة فهد المولد مهاجم اتحاد جدة إلى التوتر من جديد مع ناديه عقب تغيبه عن تدريب الأحد، كاحتجاج غير معلن على تجاهل إدارة إبراهيم البلوي حسم أمر تجديده، وتسرب خبر تقديم الإدارة عرضاً احترافياً لضم علي عواجي مهاجم الوحدة لقاء 14 مليون ريال سعودي.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن المولد الذي يعيش فترة تشهد شدا وجذبا مع ناديه، اتفق مع الإدارة على تجديد عقده مقابل 4.5 مليون ريال في اجتماع رباعي تم الأسبوع الماضي وضم إبراهيم البلوي وشقيقه سلطان البلوي وكيل الأعمال وحامد البلوي المشرف على كرة القدم سابقاً بالإضافة إلى عصام العبدلي وكيل أعمال اللاعب، وأكد الرئيس البلوي جاهزيته لتقديم المبلغ، فيما تنازل فهد المولد عن نصف مليون ريال سنوياً، وبعد أيام من الاتفاق ومطالبة اللاعب بتقديم الشيكات، تجاهل إبراهيم البلوي اتصالات وكيل الأعمال بعدما وعده أكثر من مرة لتحديد لقاء يجمع الطرفين لتوقيع العقد.

وأفادت مصادر مقربة من اللاعب أنه غضب من الأخبار التي تسربت حول رغبة اتحاد جدة ضم علي عواجي، وغاب عن تدريب الأحد في رسالة واضحة على امتعاضه من تجاهل حسم تجديده مع الاتحاد، علماً بأن عقده ينتهي أواخر يوليو المقبل.

وزاد الأهلاويون وتيرة مفاوضاتهم وطرحوا على المولد كافة تفاصيل عقده الجديد والذي يحصل بموجبه على 5.5 مليون ريال سنوياً مقابل 4 مواسم، على أن يكون فهد لاعباً هاوياً في الموسم الأول، ويبرم العقد الاحترافي الجديد مطلع الموسم الثاني، لكن اللاعب طلب من المفاوض الأهلاوي التريث حتى نهاية مباراة اتحاد جدة وسابهان الإيراني.

وفي المقابل، أكد هشام مرسي رئيس نادي الوحدة لـ"العربية.نت" أن الخطاب المرسل من إدارة الاتحاد وصلهم أواسط الأسبوع الماضي، وزاد: لم نرد على الخطاب ولا ننوي الرد حالياً. فريقنا سيلعب مباراتين هامتين في الدوري وتحدد مصيره ونريد التركيز عليهما، وبعد نهاية الموسم سنجتمع مع أعضاء الشرف ونطرح عليهم أمر انتقال علي عواجي ونرى في العروض الأخرى المقدمة له، وبعدها سنقرر الأفضل لنادي الوحدة.