أهلي جدة يتغلب على الجيش.. ويودع آسيا

ودع أهلي جدة دوري أبطال آسيا على الرغم من فوزه على ضيفه الجيش القطري 2-صفر على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ختام مباريات المجموعة الرابعة.



ونجح العين بخطف لطاقة التأهل الثانية بفوزه على ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي 2-صفر سجله مهاجمه الكولومبي اسبيرلا وأحمد اسماعيل ليرافق الجيش القطري إلى الدور ثمن النهائي.



ويتصدر الجيش القطري الترتيب برصيد 10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن العين الاماراتي الثاني، ويحتل الاهلي المركز الثالث برصيد 9 نقاط، في حين يتذيل فريق ناساف كارشي الاوزبكي الترتيب برصيد 5 نقاط.



ولم يشهد الشوط الأول هجمات خطيرة لكلا الفريقين ومالت الأفضلية لأصحاب الأرض الذين كانت لهم محاولات خجولة وظهر تأثرهم بالغيابات بعد أن فضل السويسري جروس اراحة الرباعي الحارس ياسر المسيليم ومعتز هوساوي وسلمان مؤشر والهداف السوري عمر السومة.



وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الأهلي وبدأ بتشكيل الخطورة على مرمى مضيفه وكاد مهاجمه مهند عسيري أن يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله حسين المقهوي إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.



واصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه أسامه هوساوي الذي ارتقى لعرضية اليوناني فيتفاتزيديس وحول الكرة برأسه ذهبت فوق العارضة.

وكاد البرازيلي ماركينيو أن يفتتح التسجيل مجددا بعدما سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتجد الحارس سعود الخاطر الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه محمد آل فتيل الذي حول عرضية زميله تيسير الجاسم برأسه نحو مرمى الجيش لتستقر في أحضان الحارس سعود الخاطر.



وعند الدقيقة 62 نجح الأهلي بافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي ماركينيو الذي أكمل تمريرة زميله منصور الحربي في شباك الجيش القطري.

وكاد الجيش أن يرد سريعا على هدف الأهلي حينما سدد لاعبه أحمد ابوعيد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس باسم العطاالله تصدى لها.



وعند الدقيقة 70 أهدر مهاجم الأهلي مهند عسيري هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة ذكية من البرازيلي ماركينيو ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس سعود الخاطر الذي تصدى لها بصعوبة.



وعند الدقيقة 85 تمكن مدافع الأهلي أسامه هوساوي من تعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني بعد تحويله لعرضية البرازيلي ماركينيو بقدمه في شباك الحارس سعود الخاطر.