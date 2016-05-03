الفتح يبقي الجهيم في صفوفه 3 مواسم

أعلنت إدارة الفتح تجديد عقد حمد الجهيم لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وجاء التجديد مع الجهيم بعد ما أظهره إمكانيات مميزة جعلته ضمن خيارات الإدارة التي تكثف في الوقت الحالي الجهود للاستعداد المبكر للموسم المقبل.

وأبدى الجهيم سعادته بالتجديد مع الفتح قائلا :"الحمدلله على التجديد الذي جاء برغبة الطرفين وأتمنى أن أفي بتطلعات الإدارة وأكون عند حسن ظنهم بي".

وعن المفاوضات رد قائلاً :"كانت لدي العديد من العروض لكن الرغبة الأولى لي كانت الاستمرار بنادي الفتح بعد الفترة المميزة التي قضيتها به وما لقيته من عوامل إيجابية محفزة للاستمرارية دون تفكير في أي عرض آخر ."

