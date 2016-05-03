اتحاد جدة يسعى للتمسك بأمل التأهل أمام سباهان

يسعى اتحاد جدة إلى التمسك بآمال التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حينما يواجه مضيفه سباهان الإيراني في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، ولحساب المجموعة الثانية يستضيف النصر السعودي نظيره ذوب آهن الإيراني.

وعلى مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، يأمل الاتحاد أن تخدمه النتائج ليخطف بطاقة التأهل حينما يحل ضيفاً على سباهان الذي فقد فرصته بالتأهل إلى الدور الثاني.

ويلزم على الاتحاد تكرار فوزه على سباهان الإيراني وخسارة النصر الإماراتي أمام لوكوموتيف الأوزبكي ليرافق الأخير إلى الدور ثمن النهائي.

ويبحث الاتحاد عن إنقاذ موسمه بالتأهل، بعد أن خرج من جميع بطولات الموسم خالي الوفاض بخسارته السبت الماضي أمام النصر 3-1 في نصف نهائي كأس الملك.

ويأمل بيتوركا في أن يجلب لاعبوه البدلاء الثلاث نقاط بعدما استبعد 5 لاعبين هما فهد المولد وفيصل الخراع لأسباب انضباطية والثلاثي ياسين حمزة وعبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن الغامدي للإصابة.

وعلى ستاد راشد بنادي أهلي دبي، يستضيف النصر السعودي نظيره ذوب آهن الإيراني في مباراة تحصيل حاصل لأصفر العاصمة.

وفقد النصر فرصته في التأهل بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام ذوب آهن 3-صفر ليتأهل الأخير متصدراً ويرافقه لخويا القطري الذي سيواجه بونيودكور الأوزبكي.

ويسعى كانيدا الى استغلال هذا اللقاء ليكون خير استعداد مع المباراتين المتبقيتين في دوري جميل أمام الاتحاد والشباب لنهائي كأس الملك أمام الأهلي.

وضمد النصر بعضا من جراحه هذا الموسم بعد فوزه السبت الماضي على مضيفه الاتحاد 3-1 في نصف نهائي كأس الملك، ليطير لمواجهة أهلي جدة في النهائي الذي سيقام منتصف الشهر المقبل.