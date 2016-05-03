الهلال يضمد جراحه بفوز صعب ويصعد إلى ثمن النهائي

ضمد الهلال جراحه بعد فوزه على مضيفه تراكتور الإيراني 2-1 على مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، لينجح في مرافقته إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ورفع الهلال رصيده الى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تراكتور المتصدر، ليواجه متصدر المجموعة الأولى والذي يتنافس عليه فريقا لوكوموتيف الاوزبكي والنصر الاماراتي.

وبدأت المباراة بحذر من قبل لاعبي الهلال خشية ولوج هدف مبكر للايرانيين يربك حساباتهم في التأهل ويزيد الضغط عليهم.

وكاد فريق تراكتور أن يخطف هدفاً مبكراً بعدما ارتكب مدافع الهلال محمد جحفلي خطأً فادحاً حينما أراد اعادة الكرة لحارس مرمى فريقه إلا أنها وصلت للمهاجم الايراني عابدين الذي واجه المرمى وفشل في وضعها بالشباك.

وعند الدقيقة 15 نجح الهلال بخطف هدف السبق عن طريق لاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله نواف العابد ووضع الكرة في الشباك.

وتحسن مستوى الايرانيين بعد الهدف الهلالي وفرضوا سيطرتهم في الربع ساعة الأخيرة إلا أنها كانت بدون فاعلية هجومية.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق تراكتور الايراني من تسجيل هدف التعادل بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاقته بعدما سدد لاعبه الكاميروني نونغ كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الهلالي فهد الثنيان.

وعند الدقيقة 55 أجرى اليوناني دونيس مدرب الهلال تغييرين بإشراكه اللاعبين البرازيلي ايلتون ألميدا وخالد كعبي كبديلين لياسر الشهراني وعبدالله عطيف.

وبدأ الهلال مشوار بحثه عن هدف ثانٍ ينقله إلى الدور الثاني وكان قريباً منه بعدما ارتقى مدافعه البرازيلي ديغاو لعرضية زميله سلمان الفرج ووضع الكرة برأسه إلا أن الحارس الايراني تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 62 أهدر البرازيلي كارلوس ادواردو لاعب الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله نواف العابد ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس رضا اخباري الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 72 نجح المهاجم البرازيلي البديل ايلتون ألميدا من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك.

وسنحت للهلال فرصة ثمينة للاعبه البرازيلي ادواردو الذي تلقى كرة عرضية متقنة من زميله نواف العابد ليحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم.

وواصل الهلال هجومه وكاد البرازيلي ايلتون الميدا أن يحرز الهدف الثالث بعدما خطف كرة من مدافع تراكتور وواجه المرمى إلا أن الحارس اخباري أبعدها بصعوبة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة فرض تراكتور سيطرته وشن هجوماً مكثفاً على مرمى الهلال إلا أن مدافعيه كانت لهم الكلمة العليا لينتهي اللقاء بتأهل الفريقين الى الدور ثمن النهائي.

