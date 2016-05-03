بيتوركا: متمسكون بالأمل الأخير.. ونور لن يشارك

قدم الروماني، فيكتور بيتوركا، المدير الفني لاتحاد جدة، اعتذاره لجماهير ناديه الغربي بعد الخسارة أمام النصر في الدور نصف النهائي من مسابقة الملك، مؤكدا في الوقت ذاته أن تركيز فريقه حالياً منصب على المواجهة الآسيوية والتمسك في الأمل الأخير للتأهل إلى الدور المقبل.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي الجداوي، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة سابهان الإيراني الأربعاء: "نعتذر لجماهيرنا على الخسارة أمام النصر والخروج من نصف نهائي مسابقة كأس الملك، تركيزنا الآن منصب على دوري أبطال آسيا، حيث تعد مباراة الغد الأمل الأخير للفريق".

وأكد بيتوركا عدم مشاركة اللاعب محمد نور في المواجهة، وزاد: "نور يحتاج لاستعادة لياقته البدنية، بعد توقف عن التدريبات استمر قرابة 5 أشهر، ولن يشارك في مباراة الغد لعدم قيد اسمه في القائمة الآسيوية".