كانيدا: هدفنا الفوز.. وعكاش: لن نقبل الخسارة الثانية

أكد الإسباني راؤول كانيدا، المدير الفني للنصر السعودي، حرص فريقه على تقديم مستوى ونتيجة يليقان باسم ناديه العاصمي أمام ذوب آهن الإيراني، بعدما بات فريقه الأصفر خارج حسابات التأهل للدور المقبل من دوري أبطال آسيا.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي العاصمي في المؤتمر الصحافي: "فريقنا جاهز وحريص على تقديم نتيجة تليق بالنصر، يعتقد البعض أن المباراة تحصيل حاصل بعد فقدان التأهل، وهذا اعتقاد خاطئ، سندخل المواجهة لتحقيق الفوز".

فيما أكد أحمد عكاش، لاعب أصفر العاصمة، جاهزيته وزملائه للمواجهة وتحقيق الانتصار، وزاد: "أنا وجميع زملائي جاهزون للمباراة، ولن نقبل بالخسارة الثانية من الفريق الإيراني". وأضاف: "لدينا طموح وإصرار على الفوز، وإن شاء الله نحقق ذلك".