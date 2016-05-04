اتحاد القدم يحدد موعد كأس السوبر.. ويؤجل تعيين المشرف

حدد اتحاد القدم السعودي يوم 8 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد بمباراة كأس السوبر، على أن تبدأ مسابقة الدوري يوم 12 من الشهر ذاته، قبل نحو 3 أسابيع من انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام تايلاند في تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018.

وأعلن الاتحاد السعودي في اجتماع مجلس إدارته مساء الأربعاء عن تشكيل فريق عمل بقيادة صلاح السقا ويعاونه خالد الزيد وعدنان المعيبد للتواصل مع لجنة المسابقات واللجنة الفنية بخصوص روزنامة الموسم السعودي المقبل والتنسيق بين اللجان بكل ما يتعلق بمشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم.

وقرر اتحاد القدم تأجيل تعيين المشرف على المنتخب في التصفيات المونديالية، ووضع شرطين في قائمة المرشحين لشغر المنصب، وهي أن يجيد اللغة الإنجليزية ويكون متفرغاً للمهمة.