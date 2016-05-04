اتحاد جدة يكرر تفوقه على سباهان ويودع آسيا

ودع اتحاد جدة دوري أبطال آسيا على الرغم من فوزه على مضيفه سباهان الإيراني 2-صفر، على مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط في ختام مباريات دور المجموعات للمسابقة.

وخطف بطاقتي التأهل للمجموعة الأولى فريقا لوكوموتيف والنصر الإماراتي بعد تعادلهما سلبياً في العاصمة الأوزبكية طشقند.

واحتل لوكوموتيف الصدارة برصيد 10 نقاط، واحتل النصر الإماراتي المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد الثالث.

وسيلعب لوكوموتيف في الدور ثمن النهائي أمام الهلال السعودي، في حين سيواجه النصر الإماراتي نظيره تراكتور الإيراني.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي فرض سيطرته مبكراً ونجح بتسجيل هدفه الأول بعد مرور 15 دقيقة عن طريق لاعبه الروماني سان مارتن الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الاتحاد أن يعزز تقدمه بعد تلقي مهاجمه مختار فلاتة تمريرة من الروماني سان مارتن ليواجه المرمى ويضع الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه محمد قاسم الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء الإيرانية لتجد الحارس الذي أبعدها بصعوبة.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 74 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه أحمد الناظري الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله رياض الابراهيم ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

واضطر فريق سباهان الى اللعب بعشرة لاعبين في الدقائق الخمس الأخيرة بعد طرد لاعبه عبدالله كارمي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.