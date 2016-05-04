النصر يودع آسيا بخسارة جديدة أمام ذوب آهن

اختتم النصر السعودي، مبارياته بدوري أبطال آسيا بخسارة جديدة أمام ذوب آهن الإيراني 3-صفر على ستاد راشد بدبي في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للمسابقة.

وكان النصر قد فقد آمال التأهل منذ خسارته ذهاباً أمام ذوب آهن الايراني 3-صفر وفوز لخويا القطري على بونيودكور الأوزبكي 2-صفر.

وتصدر فريق ذوب آهن الترتيب برصيد 15 نقطة ليواجه العين الاماراتي في الدور ثمن النهائي، في حين سيواجه لخويا القطري صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط مواطنه الجيش، واحتل النصر المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل بونيودكور الاوزبكي الترتيب برصيد 3 نقاط.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة لفريق ذوب آهن في حين واصل النصر عروضه السيئة في هذه المسابقة ليتلقى الخسارة الثالثة.

وافتتح ذوب آهن التسجيل بعد مرور 30 دقيقة بعدما ارتكب حارس النصر حسين شيعان خطأً فادحاً بتمريره الكرة بالخطأ للاعب الضيوف حداديفار والذي مررها بدوره لزميله المهاجم احسان بهلون الذي وضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 41 حصل فريق ذوب آهن على ركلة جزاء بعد تعرض لاعبه بهلوان لعرقلة داخل منطقة الجزاء من حارس النصر حسين شيعان، ليتصدى لها اللاعب حسن زاده ويضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى النصر في الدقائق العشر الأولى وكان قريباً من تسجيل هدف تقليص الفارق إلا أنه فقد السيطرة تماماً عند الدقيقة 58 بعد طرد حارسه حسين شيعان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليزج الاسباني كانيدا بالحارس الاحتياطي متعب شراحيلي بديلاً لأحمد الفريدي.

وفرض ذوب آهن سيطرته ونجح لاعبه هاشم بيك زاده بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 87 بعدما اخترق الدفاع النصراوي وراوغ أكثر من لاعب ووضع الكرة من بين أقدام الحارس متعب شراحيلي.

