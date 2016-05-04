تركي الثقفي: سوء الحظ لازمني.. ولم أجد الإنصاف

أكد تركي الثقفي، لاعب أهلي جدة، ابتعاده في الفترة الحالية عن عالم كرة القدم، وتفرغه كلياً لإكمال دراسته الجامعية وصولا إلى درجة الماجستير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوء الحظ حال بينه وبين مواصلته اللعب حتى هذه اللحظة.

وقال الثقفي في لقاء خاص لـ"في المرمى": "أنا الآن طالب وأكمل دراستي لنيل شهادة البكالوريوس، وسأكمل كذلك درجة الماجستير، وحاليا مبتعد كلياً عن كرة القدم".

وزاد في حديثه: "لازمني سوء الحظ كثيراً، ولم أجد الإنصاف في المكان الذي كنت ألعب فيه، وكنت بأمس الحاجة إلى شخص يوجهني ولا يعنفني".